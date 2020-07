Traurige Neuigkeiten um Peter Green. Bereits in seiner Jugend entdeckte der Sänger seine Leidenschaft zur Musik. Im Jahr 1967 gründete der gelernte Gärtner mit seinen beiden Freunden Bob und Mick die Band Fleetwood Mac. In den späten 60er-Jahren erlangte die inzwischen achtköpfige Gruppe große Bekanntheit und prägte mit ihren Songs wie "Go Your Own Way" die Popszene entscheidend mit. Jetzt folgt die erschütternde Gewissheit: Bandmitglied Peter ist gestorben.

In einem offiziellen Statement erklärten Anwälte der Familie nun den Verlust des Gitarristen. Demnach sei Peter an diesem Wochenende im Alter von 73 Jahren friedlich eingeschlafen. "Eine weitere Erklärung wird in den kommenden Tagen abgegeben", heißt es in der Mitteilung weiter. Bereits im Jahr 1970 stand der Künstler das letzte Mal auf der Bühne. Danach hatte Peter mehrfach mit psychischen Erkrankungen und Drogenproblemen zu kämpfen.

Auch Autorin Linda Grant nahm von Peter im Netz Abschied: "Es tut mir so leid, von Peter Greens Tod im Alter von nur 73 Jahren zu erfahren. Er hatte so eine große Seele. Ich liebte ihn", schwärmte die Britin via Twitter von dem verstorbenen "Gypsy"-Interpreten.

