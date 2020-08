Traurige Nachrichten für die Trucker-Welt! Schon seit 2012 können die Fans bei der DMAX-Doku "Asphalt-Cowboys" Lkw-Fahrer auf ihren langen Reisen durch Europa und den Rest der Welt begleiten. Von Beginn an gehörte Andreas Schubert mit zu den Truckern, die den Fernsehzuschauern einen kleinen Einblick in ihren Alltag geben. Jetzt gibt es allerdings allen Grund zur Trauer: Der "Trucker vom Tegernsee" ist mit nur 42 Jahren verstorben.

"Am 31.07.2020, um circa 15:45 Uhr ging deine Reise zu Ende, da wo du daheim warst, bei mir", überbringt seine Frau Kerstin via Facebook die Todesnachricht. In dem emotionalen Statement nimmt sie gleichzeitig Abschied von ihrem Ehemann und stellt klar, wie tief der Schmerz bei Andreas' Liebsten sitzt: "Ich verlor meinen besten Freund, den loyalsten und geradlinigsten Menschen in meinem Leben. Für uns, Familie und Freunde steht die Welt still." Der "Asphalt-Cowboys"-Star sei an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben.

Im Netz meldete sich aber nicht nur seine Witwe zu Wort, auch das Produktionsteam des DMAX-Formats drückte seine Anteilnahme aus. "Das gesamte Team von DMAX trauert um Andreas Schubert, der am Freitag, den 31. Juli 2020 unerwartet im Alter von 42 Jahren verstorben ist. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie sowie seinen Angehörigen", heißt es auf Instagram. Die Kollegen am Set würden den stets gut gelaunten Trucker für immer in guter Erinnerung behalten.

Facebook / Internationale Transporte Andreas Schubert Andreas Schubert, DMAX-Star

Facebook / Internationale Transporte Andreas Schubert Andreas Schubert, "Asphalt-Cowboys"-Star



