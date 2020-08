Hat sich etwa am "Emmerdale"-Set eine Liebe entwickelt? Max Parker und Kris Mochrie spielten in der britischen Serie Brüder. Bei den Dreharbeiten trafen sie allerdings kaum aufeinander, erst bei Kris' finalen Szenen, bei denen seine Figur den Serientod stirbt, lernten sie sich Anfang des Jahres so richtig kennen. Und dabei ist angeblich der Funke übergesprungen. Die Schauspieler sollen nach Kris' Ausstieg ein Techtelmechtel haben!

Laut The Sun hat sich zunächst eine Freundschaft unter den einstigen Kollegen entwickelt – aus der dann eine Romanze wurde. "Sie trafen sich an Kris' letztem Drehtag und verstanden sich total gut", weiß in Insider. Nach dem Format seien sie in Kontakt geblieben und hätten diesen Sommer viel Zeit miteinander verbracht. "Es ist noch frisch und sie haben Spaß und wer weiß, was die Zukunft bringt", erklärt die Quelle weiter.

Ob Kris' letzter Instagram-Post also als das erste Pärchenbild der TV-Darsteller zu werten ist? "Londoner Jungs, die faul herumliegen", schreibt er zu dem Foto, auf dem sie in die Kamera lächeln und einen Tag am Pool genießen. Könnte zwischen den beiden wirklich etwas laufen? Stimmt ab!

