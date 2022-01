Bei Max Parker und Kris Mochrie läuten bald die Hochzeitsglocken! Die Schauspieler lernten sich einst am Set von "Emmerdale" kennen. In der beliebten TV-Show spielten die beiden zwei Geschwister. Doch auch fernab der Dreharbeiten funkte es zwischen den Darstellern. Im September 2020 bestätigten die beiden, dass sie tatsächlich zusammen sind. Jetzt waren die Turteltauben auch offenbar bereit für den nächsten Schritt: Max hat sich mit seinem Kris verlobt!

Auf seinem Instagram-Account ließ der Brite seine Fans nun an diesem besonderen Moment teilhaben. Er postete neben zwei romantischen Schnappschüssen auch ein Video, in dem er vor seinem Liebsten auf die Knie ging – und ihm am Strand einen Antrag machte. "Er hat die Welt verdient, aber das Beste, was ich tun konnte, war ihm mein Herz zu versprechen. Er hat Ja gesagt! Der glücklichste Moment in meinem Leben", schwärmte Max darunter.

Die Fans und Promi-Kollegen der zukünftigen Eheleute waren von dieser süßen Ankündigung natürlich total begeistert. In der Kommentarspalte unter dem Beitrag tummelten sich zahlreiche Gratulanten – darunter auch ihre einstigen Co-Stars. Isabel Hodgins schrieb beispielsweise: "Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Ich liebe euch beide so sehr!"

Anzeige

Instagram / krismoc Kris Mochrie und Max Parker, "Emmerdale"-Stars

Anzeige

Instagram / maxparker____ Kris Mochrie mit seinem Verlobten Max Parker, Januar 2022

Anzeige

Instagram / krismoc Kris Mochrie und Max Parker, "Emmerdale"-Stars

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de