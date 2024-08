Wann werden Max Parker und Kris Mochrie endlich heiraten?

Max Parker und sein Liebster Kris Mochrie wissen endlich, wann bei ihnen die Hochzeitsglocken läuten werden – und das, nachdem sich die beiden "Emmerdale"-Serienstars bereits vor zwei Jahren verlobt haben. In einer Story auf seinem Instagram-Account teilt Kris jetzt eine bunte Regenbogen-Grafik mit den Worten "Noch 365 Tage und noch 365 Dinge zu erledigen" – die Hochzeit findet also im kommenden August statt!

Die Liebesgeschichte von Max und Kris begann 2020, als beide am Set von "Emmerdale" aufeinandertrafen. Obwohl sie in der Serie keine gemeinsamen Szenen hatten, funkte es hinter den Kulissen sofort zwischen ihnen! Das Paar zog noch im selben Jahr zusammen und konnte 2022 einen besonderen Meilenstein in seiner Beziehung feiern: die Verlobung. Max beschrieb den Moment als Kris "Ja" sagte, als den glücklichsten seines Lebens und schwärmte auf seinem Social-Media-Account von seinem "wundervollen" Verlobten.

Ein besonders emotionaler Aspekt ihrer Verlobung war der Ring, den Kris später im Netz erklärte. Max hatte es geschafft, ein Schmuckstück von Kris' verstorbener Großmutter in den Verlobungsring einzuarbeiten, was diesem eine tiefe persönliche Bedeutung verleiht. "Ich liebe ihn über alles und lache jeden Tag mit ihm", schrieb Kris und bedankte sich bei der Serie "Emmerdale", die sie zusammengebracht hat.

Kris Mochrie und Max Parker

Kris Mochrie mit seinem Verlobten Max Parker

