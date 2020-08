Große Trauer um MC Atrevida! Die Brasilianerin wurde unter anderem durch ihre Rap-Songs bekannt, die sie auf YouTube veröffentlichte. Darüber hinaus war die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Fernanda Rodrigues heißt, auch auf Social Media sehr aktiv und hat ihre Anhänger stets mit ihren neusten Schnappschüssen versorgt, auf denen sie ihren durchtrainierten Körper in Szene setzt. Doch MC Atrevida war mit ihrer Figur nicht zufrieden. Sie wollte einen größeren Po und ließ sich dafür sogar unters Messer legen – mit schwerwiegenden Folgen: Die 43-Jährige ist bei dem Eingriff ums Leben gekommen!

Wie Daily Star UK berichtet, unterzog sich die Rapperin im vergangenen Monat in Rio de Janeiro einer Po-Vergrößerung, bei der ihr überschüssiges Fett aus dem Rücken in den Hintern injiziert wurde. Kurz nach ihrer Entlassung aus der Schönheitsklinik habe die Musikerin jedoch begonnen, über extreme Rückenschmerzen und Entzündungen im ganzen Körper zu klagen. Infolgedessen sei sie am 26. Juli ins Krankenhaus gebracht und intensiv medizinisch behandelt worden – allerdings ohne Erfolg: Nur einen Tag später starb sie an einer Blutvergiftung und Nierenversagen.

Einige Ärzte behaupten nun, dass MC Atrevidas Leben hätte gerettet werden können, wenn sie sich früher in medizinische Behandlung begeben hätte. Zudem wollen sie erkannt haben, dass dem Fett aus ihrem Rücken unbekannte Substanzen beigemischt worden seien, bevor es in ihren Po gespritzt wurde. Die entsprechenden Ermittlungen sollen bereits laufen.

Instagram / mc_atrevidaa MC Atrevida, Rapperin

Instagram / mc_atrevidaa MC Atrevida im Mai 2019

Instagram / mc_atrevidaa MC Atrevida, Musikerin



