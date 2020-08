Dacre Montgomery (25) spricht über seine rebellische Vergangenheit. Der Schauspieler wurde durch seine Rolle des aufmüpfigen Schultyrannen Billy Hargrove in Stranger Things bekannt. Komplett unterschiedlich sind Dacre und seine Netflix-Figur offenbar nicht. Der Australier hatte die Ehre, an der Western Australian Academy of Performing Arts angenommen worden zu sein. So richtig zu schätzen wusste er sein Glück zunächst aber nicht. Dacre hat im ersten Jahr so sehr aufgemuckt, dass er dreimal fast von der Schauspielschule verwiesen wurde.

"Ich wollte die Feldenkrais-Methode nicht lernen, ich wollte diese multiplen Stimmtechniken nicht lernen", erzählte der 25-Jährige im Interview mit Netflix Queue und gab zu: "Als ich dort war, war ich vielleicht ein bisschen arrogant." Wegen seines unkooperativen Verhaltens sei er deshalb im ersten Jahr dreimal aufgefordert worden, den Kurs zu verlassen. Irgendwann habe ein Mitarbeiter schließlich zu dem Bartträger gesagt: "Wenn Sie nach dem Sommer hierher zurückkommen wollen, müssen Sie gründlich darüber nachdenken, wozu Sie in der Lage sind." Und das tat er: "Ich kam zurück, wir hatten unsere ersten öffentlichen Aufführungen, und es war unglaublich."

Im Interview erzählte der Serien-Star auch die Gründe für seine anfängliche Rebellion. "In meinem Leben war viel los: Ich wurde gefeuert, meine Freundin und ich machten eine Pause." All diese Dinge seien am Ende seines ersten Jahres auf der Schauspielschule passiert. Mittlerweile hat Dacre seine Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

Netflix Dacre Montgomery als Billy Hargrove

Getty Images Dacre Montgomery bei der Premiere der dritten "Stranger Things"-Staffel, Juni 2019

Getty Images Dacre Montgomery, Schauspieler

