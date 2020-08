Adela Smajic würde bei Promi Big Brother definitiv in die Vollen gehen! Es ist wieder soweit: Das beliebte Reality-TV-Format flimmert über die Mattscheiben. Zum Cast gehört in dieser Staffel auch die brünette Beauty. 2018 ging sie als Bachelorette in der Schweiz auf die Suche nach der großen Liebe – doch die Beziehung zu dem Gewinner scheiterte. Kann sich Adela vorstellen, dass in dem Container die Funken sprühen könnten? Inklusive nackter Tatsachen?

"Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, Mr. Right im Container zu treffen – warum nicht? Wenn es passiert, umso schöner. Auch Sex ist da für mich kein Problem", gibt die 27-Jährige im Promiflash-Interview offen zu. Eine heiße Affäre mit einem Mitbewohner ist kein No-Go – doch gibt es diese für sie überhaupt? "Ich würde meine Moralvorstellungen nicht über Bord werfen. Ich würde zum Beispiel nie jemanden mobben oder grundlos niedermachen, solche Dinge würde ich nie machen", betont sie.

Ein Schäferstündchen mit Cast-Mitgliedern lehnt Adelas Show-Kollege Mischa Mayer hingegen ganz klar ab: "Ich würde sagen, ein Tabu ist Sex vor der Kamera." Damit hätte er bei seiner Teilnahme bei Love Island eine schlechte Erfahrung gemacht. Wir erinnern uns: In dem Format ging er nämlich mit Ricarda Raatz ordentlich auf Tuchfühlung.

Sat.1/Marc Rehbeck Adela Smajic für "Promi Big Brother" 2020

Instagram / adela.smajic Adela Smajic, Juli 2020

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, August 2020

