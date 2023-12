So viel hat Yeliz Koc im Promi-BB-Container abgenommen!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Bei Promi Big Brother konnte sich Yeliz Koc (30) gegen ihre Mitstreiter durchsetzen und den Sieg mit nach Hause nehmen. Doch der Weg dorthin war kein einfacher. Vor allem das Essen im TV-Container dürfte wohl sehr gewöhnungsbedürftig gewesen sein. Statt leckerem Schmaus gab es oftmals nur Haferflocken. Dabei sollen jedoch auch ordentlich die Pfunde gepurzelt sein. Yeliz verrät, wie viel sie bei "Promi Big Brother" abgenommen hat.

"Ich bin mit 55 eingezogen. Da wir die letzten zwei Tage wieder Essen hatten, konnte ich leider nicht schauen, wie viel es tatsächlich war", entgegnet die Influencerin in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Fans und fügt hinzu: "Zu Hause war ich bei 52." Der Grund ihrer Gewichtsabnahme wird da sicherlich auch an der Hauptmahlzeit im BB-Container gelegen haben – denn diese passte Yeliz so gar nicht. "Wir mussten vorher alle Fragebögen ausfüllen. [...] Welches Essen wir mit der Kneifzange nicht mal anrühren würden. Ich hatte Haferflocken aufgeschrieben", gibt die 30-Jährige zu.

Dass die Mutter eines Sohnes am Ende die Show für sich entscheiden konnte, scheint bis heute nicht jedem zu gefallen. Unter einem Promiflash-Beitrag im Netz kommentierte ein User: "Yeliz hat beim Spiel geschummelt, trotz mehrfacher Ermahnung. Wenn das nicht nach Fake riecht!" Dem stimmten auch weitere Zuschauer zu.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Influencerin

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, Realitystar

Sat. 1 Yeliz Koc bei "Promi Big Brother"

