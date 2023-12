Das macht Promi-BB-Siegerin Yeliz Koc mit der Gewinnsumme!

Sie will ihren Triumph mit anderen teilen. Anfang Dezember lief das große Finale von Promi Big Brother. Marco Strecker (21) und Yeliz Koc (30) lieferten sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende gewinnt die einstige Make Love, Fake Love-Kandidatin das TV-Experiment und sahnt das heißersehnte Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro ab. Nun verrät Yeliz, was sie mit dem großen Batzen Geld vorhat!

In einer offiziellen Pressemitteilung von Public Relations gibt die 30-Jährige preis, was sie mit der Gewinnsumme anstellen möchte. Einen Teil des Geldes wolle sie ihrer Mutter schenken. Ein weiterer Teil gehe zudem an ihren Beauty-Doc Mehmet Atila in seiner Funktion als European Director von Restore Worldwide. "Ich habe mich dazu entschlossen, 10.000 Euro an die gemeinnützige Organisation Restore Europe zu spenden", erklärt die Beauty und fügt hinzu: "Denn wenn ich schon die Möglichkeit habe, meinen Gewinn zu teilen, möchte ich damit gern andere Menschen unterstützen."

Kurz vor der feierlichen Siegerehrung im Promi-BB-Container gewährte Moderator Jochen Schropp (45) einen spannenden Einblick in die Voting-Resultate: Der letzte Zwischenstand vor der großen Entscheidung entpuppte sich als ziemlich knappe Kiste – Yeliz lag mit 50,7 Prozent aller Stimmen nur ganz knapp vor Marco mit 49,3 Prozent.

