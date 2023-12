Musiker Joey Kelly gewinnt Knossis "Big Brother"-Edition

Er darf den Sieg mit nach Hause nehmen! Vor wenigen Wochen flimmerte zum 20. Mal das beliebte Format Promi Big Brother über die TV-Bildschirme. Doch nachdem Yeliz Koc (30) als Siegerin hervorging, war noch lange nicht Schluss: Kurz nach Showende startete Knossis (37) eigene Version der Realitysendung unter dem Namen "Big Brother – Knossi Edition". Am 12. Dezember zog der Streamer mit MontanaBlack (35), Fritz Meinecke und Co. in den Container. Den Sieg darf am Ende nun Joey Kelly (50) mit nach Hause nehmen!

Das berichtet jetzt unter anderem Presseportal. Nach 57 Stunden im Container nominierten Ilka Bessin (52), Marc Eggers (37) und ihre Mitbewohner Knossi und Joey für das Finale. Die letzte Entscheidung lag am Ende aber bei den Usern der Streamingplattform Twitch, auf der das neue Format abrufbar war: Ihre Wahl traf schließlich auf Joey!

Und die Show war ein voller Erfolg: So misst "Big Brother – Knossi Edition" insgesamt 8,8 Millionen Aufrufe auf Twitch! "Die ganze Gruppe rund um Knossi hat Persönlichkeit und Energie eingebracht, die die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert hat. Dieses 'Big Brother'-Spin-off war an das junge Zielpublikum angepasst und zeigt so die Vielseitigkeit der Marke auf", zeigt sich der Mitorganisator Rainer Laux nun zufrieden.

