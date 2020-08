Was hat Cady Groves nur das Leben gekostet? Anfang Mai erschütterte diese Nachricht die Welt: Die Countrysängerin war plötzlich verstorben. Sie wurde nur 30 Jahre alt. Bis jetzt war nicht klar, was die Musikerin so früh ihr Leben gekostet hatte. Fest stand nur, dass fremde Einflüsse, aber auch Suizid ausgeschlossen werden konnten und der Todesfall auf natürliche Ursachen zurückzuführen war. Nun ist der Grund für Cadys Ableben geklärt.

Wie Today aus dem Bericht des Davidson County Medical Examiner's Office zitiert, sei die Songwriterin an den Folgen eines chronischen Ethanolmissbrauchs gestorben. Obwohl zuvor nicht bekannt gewesen war, dass Cady an einer Alkoholsucht gelitten hatte, sei ihr der heimliche, übermäßige Konsum zum Verhängnis geworden. Weitere Statements des Gerichtsmediziners oder der Familie stehen zu diesem Zeitpunkt noch aus.

Zuvor hatte Familie Groves bereits den Verlust zweier Mitglieder verkraften müssen. Cadys Brüder Kelly und Casey waren 2007 und 2014 verstorben und wurde beide nur 28 Jahre alt.

