Die Familie von Cady Groves muss einen Schicksalsschlag verkraften! Die US-Sängerin hatte sich der Countrymusik verschrieben und in der Branche Erfolge gefeiert. 2009 hatte sie mit "A Month of Sundays" ihre erste EP herausgebracht, dem war ein Jahr später ihr Debütalbum "The Life of a Pirate" gefolgt. Ihre dritte und letzte Single war drei Jahre später erschienen. Nun erreicht ihre Fans plötzlich eine furchtbare Nachricht: Cady ist im Alter von erst 30 Jahren gestorben!

Ihr Bruder Cody machte ihren Tod am vergangenen Sonntag auf Twitter öffentlich: "Der Gerichtsmediziner hat die Autopsie abgeschlossen, und es gab keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder Selbstmord." Demnach sei sie eines natürlichen Todes gestorben. Sie hätte im vergangenen Herbst gesundheitliche Probleme gehabt und zum derzeitigen Zeitpunkt würden sie davon ausgehen, dass diese der Grund für ihren Tod gewesen seien. Mehr Details sollen weitere Tests ergeben.

"Ruhe in Frieden, kleine Schwester. Ich hoffe, du bist wieder mit Kelly und Casey Groves vereint", heißt es in dem Post weiter. Tatsächlich hatte sich Cadys Familie bereits 2007 und 2014 von zwei ihrer Liebsten verabschieden müssen: Zwei Brüder waren in den Jahren verstorben, beide im Alter von 28 Jahren.

