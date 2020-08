Wie wird die Zukunft von TikTok aussehen? In den vergangenen Jahren wurde die chinesische Videoplattform immer beliebter: Spätesten seit die App 2018 mit der Plattform Musical.ly verschmolz, war der TikTok-Erfolgskurs nicht mehr aufzuhalten. Netz-Stars wie Charli D'Amelio (16), Addison Rae (19) oder Chase Hudson (18) begeistern dort mit ihren Tanzvideos schon mehrere Millionen Follower. Doch gerade für die US-TikToker könnte diese Influencer-Karriere bald abrupt beendet sein: Die US-Regierung spielt offenbar mit dem Gedanken, TikTok komplett zu verbieten!

In dem Fall könnten US-Stars auf der App keinen neuen Content mehr hochladen und deutsche User würden über Nacht etliche Follower aus den USA verlieren. Laut The Guardian gab Donald Trump (74) der Firma ByteDance – die hinter der App steht – in einer offiziellen Durchführungsverordnung 45 Tage Zeit, um einen US-amerikanischen Käufer für TikTok zu finden. Ansonsten solle die Anwendung komplett gesperrt werden. Angeblich befindet sich ByteDance aktuell schon in Verhandlungen mit dem Tech-Riesen Microsoft. Doch was hat die US-Regierung gegen das Social-Media-Portal? Trumps Regierung befürchtet, dass das chinesische Unternehmen ByteDance sensible Daten seiner Nutzer sammelt und an die Regierung in Peking weiterleitet. Aus demselben Grund wurde die Plattform vor wenigen Wochen in Indien verboten.

Was bedeutet das für die amerikanischen TikTok-Fans? Für den Fall eines TikTok-Verbots haben einige Stars der App schon Ausweichpläne. Hype-House-Mitglied Thomas Petrou (21) erklärte zum Beispiel gegenüber TMZ, dass er dann bei YouTube weitermachen wolle.

