Jason Derulo (30) hat die Videoplattform TikTok für sich entdeckt! Der Sänger hat sich in den vergangenen Wochen zu einem waschechten Netz-Star gemausert. Mit lustigen Clips amüsiert er bereits über 28 Millionen User, sorgte aber mit dem ein oder anderen Video auch für einige Schrecksekunden: Der "Wiggle"-Interpret knabberte an einem Maiskolben, der an einer laufenden Bohrmaschine befestigt war und brach sich dabei die vorderen Schneidezähne ab. Jason soll für diese skurrilen Stunts im Netz ein Vermögen verdienen!

"Ich finde es geschmacklos zu verraten, wie viel ich genau verdiene, aber es ist weit mehr als [65.000 Euro]. Aber mehr werde ich dazu nicht sagen", meinte er lachend gegenüber Complex. Das Geld stehe aber bei dem US-Amerikaner nicht im Vordergrund. "Ich habe das Gefühl, dass ich auf TikTok aufblühe, weil ich mich präsentieren kann. Bei TikTok dreht sich alles um Kreationen und ich liebe es, Dinge aus dem Nichts aufzubauen", fügte Jason hinzu.

Das Beste sei, dass er seiner Kreativität freien Lauf lasse und er in diesem Ausmaß gefeiert werde. "Die Leute haben angefangen, mich den TikTok-König zu nennen und für mich war das zuerst ein enormer Druck, aber ich habe beschlossen die Krone stolz zu tragen", erklärte der Cats-Darsteller.

TikTok / Jason Derulo Jason Derulo im Mai 2020

Instagram / jasonderulo Jason Derulo, Mai 2019

Instagram / jasonderulo Jason Derulo im April 2020



