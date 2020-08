Wie wird sich Melissa (24) wohl als Bachelorette schlagen? Seit Dienstag ist es offiziell: Die einstige Teilnehmerin von Love Island hat zwar auf der Flirt-Insel kein Glück in Sachen Liebe gehabt – nun hat sie als amtierende TV-Junggesellin aber erneut die Möglichkeit, ihren Mr. Right vor laufenden Kameras zu finden. Ihre BFF Dijana Cvijetic (26) plaudert schon vor der Ausstrahlung im Gespräch mit Promiflash aus, was für eine Art von Rosenkavalierin ihre Freundin wohl sein wird.

Erst letztes Jahr offenbarte Melissa im Promiflash-Interview, mit einer Reihe von Männern, die um einen buhlen, überfordert zu sein. Wer die Influencerin aus ihren vergangenen Formaten ebenfalls derartig zurückhaltend in Erinnerung hat, sollte sich dann wohl auf eine Überraschung gefasst machen: "Ich finde es genau deshalb so toll, weil sie ja viele als schüchternes Mädchen kennen, da wird man sie mal in einer ganz anderen Position kennenlernen", glaubt ihre 26-jährige Freundin Dijana. In ihren Augen werde die Nachfolgerin von Gerda Lewis (27) sicherlich neue Facetten zeigen.

Dijana, die gemeinsam mit Melissa sowohl an der Kuppelshow als auch am Fernseh-Promi-Wettstreit teilgenommen hat, meint außerdem: "Melissa wird die beste Bachelorette aller Zeiten wegen ihrer warmherzigen und authentischen Art. Das Model hoffe, dass ihre Partnerin in Crime in der Sendung ihre große Liebe findet.

Instagram / melissadamilia Melissa, "Love Island"-Star

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-Star

Instagram / melissadamilia Melissa, Bachelorette 2020

