Schon wieder hat es Melissa (24) und Dijana (26) in dieselbe Show verschlagen! Wir erinnern uns: Sowohl die attraktive Brünette als auch die einstige Miss Universe Switzerland waren in der vergangenen Staffel von Love Island zu sehen – wo sie um denselben Mann buhlten! Nachdem zunächst Melissa mit Danilo Cristilli (23) angebandelt war, hatte sich Dijana den hübschen Italiener erfolgreich geangelt. In der aktuellsten Folge von Kampf der Realitystars stießen die beiden Frauen jetzt wieder aufeinander. Wie war das für Melissa?

Promiflash hat mal bei der 24-Jährigen nachgehakt! "Ich habe mich unglaublich gefreut, sie wieder zu sehen", betonte Melissa im Interview und enthüllte weiter: Sie und Dijana wären tatsächlich auch nach "Love Island" noch in Kontakt geblieben! "Es hat sich eine tolle Freundschaft entwickelt, die der ein oder andere vielleicht nicht verstehen mag – muss er aber ja auch nicht", schwärmte die Influencerin.

Ganz offensichtlich nimmt Melissa es ihrer einstigen "Love Island"-Kontrahentin nicht mehr übel, dass sie damals den Mann abgekriegt hat. "Nichts ist schlimmer als jemandem etwas jahrelang nachzutragen", beteuerte Melissa im Interview. Überraschen euch Melissas Antworten? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de