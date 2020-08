Die Liebe zwischen Katherine Kelly (40) und ihrem Mann Ryan Clark sollte offenbar nicht für die Ewigkeit sein! 2011 traf die "Coronation Street"-Darstellerin erstmals den australischen IT-Berater und verliebte sich in ihn. Zwei Jahre später gaben sie sich bei einer Trauungszeremonie in Las Vegas das Jawort. Doch im sogenannten verflixten siebten Jahr möchten Katherine und Ryan ihre Ehe lösen: Sie gehen ab sofort getrennte Wege.

Gegenüber The Sun teilte eine Sprecherin mit: "Katherine und Ryan haben die schwierige Entscheidung getroffen, sich zu trennen." Sie würden dies als positiven Schritt sehen und seien diesen auch einvernehmlich gegangen. Laut einem Insider hätten die beiden schon länger Probleme in ihrer Beziehung gehabt – woran genau es letztendlich aber scheiterte, ist bis jetzt noch nicht bekannt. Katherine soll allerdings schon zu Beginn der Woche ausgezogen sein. Zumindest wurde sie dabei beobachtet, wie sie dem Umzugspersonal dabei hilft, Sachen aus dem gemeinsamen Haus in London zu holen. Sie soll nun nach Nordengland ziehen, um ihrer Familie in ihrer Heimatstadt Barnsley näher zu sein.

Für ihre gemeinsamen Kinder, die sechsjährige Orla und die dreijährige Rose, wolle das einstige Liebespaar aber weiterhin zusammenhalten. "Ihre Kinder haben oberste Priorität und sie werden weiterhin als gute Freunde miterziehen", fügte die Sprecherin hinzu.

Anzeige

Getty Images Katherine Kelly, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Katherine Kelly, TV-Darstellerin

Anzeige

Getty Images Katherine Kelly im Oktober 2017 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de