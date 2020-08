Anna und Lucy DeCinque sind das wohl skurrilste Zwillingspaar der Welt! Die Australierinnen sehen nicht nur identisch aus, sondern teilen auch ihr ganzes Leben miteinander – sogar den Freund. All das reicht den beiden TV-Bekanntheiten jedoch nicht. Nun gehen sie nämlich noch einen Schritt weiter: Anna und Lucy haben verraten, dass sie von Freund Ben zur gleichen Zeit schwanger werden möchten.

Dies verkündeten sie in einem Interview in der britischen TV-Show This Morning. "Wir wollen die Schwangerschaft gemeinsam erleben, wir wollen alles im Leben zusammen machen. Wir werden zusammen alt und zusammen sterben." Dass ihre Kinder – anders als sie selbst – unterschiedliche Geschlechter haben und sich äußerlich unterscheiden könnten, sei dabei kein Problem für das Zweiergespann. Ob sich Freund Ben über den Doppel-Nachwuchs auch so freuen würde?

Die Schwestern ziehen ihren außergewöhnlichen Lebensstil voll durch: Sie tragen stets dieselbe Kleidung, haben sich derselben Schönheits-OP unterzogen, essen täglich gleich viele Kalorien und machen das identische Workout – die Ähnlichkeit soll um jeden Preis erhalten bleiben. Anna und Lucy gehen wirklich durch dick und dünn.

