Was für ein kurioses doppeltes Lottchen! Nach zahlreichen Beauty-Eingriffen sehen die australischen Zwillinge Anna und Lucy DeCinque (31) nicht nur identisch aus – sie teilen auch ihr ganzes Leben miteinander. Die beiden verbringen jede einzelne Sekunde zusammen, tragen dieselben Klamotten, essen exakt das gleiche – und teilen sich sogar ein und denselben Mann! Kann das denn gut gehen?

Tatsächlich funktioniert das ganz ohne Zickenkrieg, wie die beiden auf ihrem YouTube-Channel Anna and Lucy verrieten. "Wir teilen uns seit fünf Jahren unseren Freund Ben. Und es funktioniert perfekt für uns! Es ist einfacher und es gibt keine Eifersucht. Wenn Ben die eine küsst, küsst er gleich danach die andere", erklärten die beiden in einem ihrer Videos. Also beim Knutschen gilt schon mal gleiches Recht für beide – doch wie funktioniert das denn beim Schäferstündchen?

Auch was das angeht, machen Anna und Lucy alles zusammen – doch es gibt klare Grenzen! "Wenn wir drei im Schlafzimmer zugange sind, geht es dabei nur um Ben. Wir beide kommen uns nicht in die Quere. Wir würden niemals etwas inzestmäßiges miteinander tun. Wir küssen einander auch nicht", stellten die beiden unmissverständlich klar. Tja... solange alle drei damit happy sind! Boyfriend Ben wirkt auf den gemeinsamen Pärchenfotos jedenfalls alles andere als unglücklich.

Was haltet ihr von Anna und Lucy – ist das amüsant oder findet ihr das zu heftig? Stimmt in der Umfrage darüber ab!

Anna und Lucy DeCinque / Instagram Anna und Lucy DeCinque, Februar 2017

Anna und Lucy DeCinque / Instagram Anna und Lucy DeCinque

AnnaLucy DeCinque / Instagram Anna und Lucy DeCinque mit ihrem Freund Ben

Anna und Lucy teilen sich sogar den Boyfriend – was denkt ihr über diese kuriosen Zwillinge? 1446 Stimmen 442 Ach, solange beide damit glücklich sind, spricht doch nichts dagegen! 1004 Das ist definitiv zu krass. Die beiden brauchen dringend eine Therapie!



