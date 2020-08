Im Bett von Xenia Seeberg (48) herrscht seit über einem halben Jahrzehnt durchgehend Flaute – denn bei der Schauspielerin müssen schon echte Gefühle beim Sex im Spiel sein. Mittlerweile sechs Jahre geht die "Geliebte Schwestern"-Darstellerin als Single durchs Leben. Bis 2014 war sie mit dem Musikmanager Sven Kilthau-Lander liiert und zuvor acht Jahre mit Sven Martinek (56) verheiratet – zusammen haben die beiden einen Sohn im Teenager-Alter. Verliebt sei die 53-Jährige nach dem Liebes-Aus nicht mehr gewesen und genauso lange lebe sie schon enthaltsam!

"Ich lerne schon häufiger auch männliche Wesen kennen, aber bis ich wirklich das Gefühl habe, dass könnte jetzt der Partner auf Augenhöhe für mich sein... da gehört viel dazu", gibt Xenia jetzt offen im RTL-Interview preis. An Angeboten mangele es der Blondine nicht – sie sortiere jedoch einfach knallhart aus. Mit einem Wildfremden ins Bett zu gehen, komme für die Wahlberlinerin schlichtweg nicht infrage – denn dazu gehöre einfach eine gute Portion Vertrauen: "Für mich war es immer so im Leben, dass ich nur dann intimere Kontakte eingegangen bin, wenn ich auch ein tiefes Gefühl zu demjenigen hatte. Also sprich: Ich musste mindestens extremst verliebt sein." Auch wenn sie einer neuen Beziehung gegenüber nicht abgeneigt wäre, empfinde sie das keusche Leben nicht als störend.

Ähnlich wie Xenia sieht das auch ihr Schauspielkollege Peer Kusmagk (45). Sex ohne Liebe kann sich der zweifache Vater ebenfalls beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn das bedeutet, mal eine längere Durststrecke zu durchleben: "Warum sollte man das Intimste, was ein Mensch in der Lage ist zu teilen – seine Sexualität – mit jemand Dahergelaufenem teilen, der morgen nicht mehr weiß, wie du heißt?"

Instagram / xenia_seeberg Xenia Seeberg im August 2020

Instagram / xenia_seeberg Xenia Seeberg, Schauspielerin

Instagram / janniundpeer Peer und Janni Kusmagk in Frankreich

