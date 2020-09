Sie ist im absoluten Mutterglück! Erst im März verkündete Catherine Harding, dass sie wieder in freudiger Erwartung ist: Pünktlich zum Muttertag gab sie im Netz preis, dass sie ein Baby erwartet. Für die Sängerin ist es das zweite Kind, denn mit ihrem Exfreund, dem Schauspieler Jude Law (47), hat sie bereits eine Tochter. Und ihr kleines Mädchen kann sich nun über einen Spielkameraden freuen: Catherine hat vor wenigen Tagen ihren Nachwuchs zur Welt gebracht!

Das berichtet nun Daily Mail. Laut des Onlinemagazines soll die 30-Jährige Mutter eines gesunden Jungen namens Jax geworden sein. Wer der Vater des Kleinen ist, ist bisher nicht offiziell bekannt. Das Portal munkelt aber, dass es sich dabei um den Chelsea-F.C.-Kicker Jorginho handeln könnte. "Cat verliebte sich in ihn und hat sich bemüht, die Romanze geheim zu halten", so ein Insider vor Kurzem gegenüber The Sun.

Ganz schöner Babyboom in Judes Umfeld – immerhin wurde der Schauspieler offensichtlich selbst erst vor wenigen Wochen wieder Vater. Während im Mai seine Ehefrau Phillipa Coan noch mit Babybauch gesichtet wurde, war im August von dieser Wölbung keine Spur mehr.

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding, "The Voice"-Teilnehmerin

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding, "The Voice"-Teilnehmerin und Ex von Jude Law

MEGA Phillipa Coan und Jude Law

