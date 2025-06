Jude Laws Ex Catherine Harding hat ihren Jorginho geheiratet

Im romantischen Italien wurde am Montag ein ganz besonderes Liebesfest gefeiert: Jude Laws (52) Ex Catherine Harding gab dem brasilianisch-italienischen Fußballprofi Jorginho das Jawort. Die elegante Zeremonie, gefolgt von einer glamourösen Feier, fand im Kreise von Familie, Freunden und ihren gemeinsamen Kindern statt. Besonders rührend: Auch Catherine und Judes gemeinsame Tochter Ada war Teil der Hochzeitsgesellschaft und erlebte den großen Tag ihrer Mutter hautnah mit. Auf Fotos, die Hello! vorliegen, zeigt sich das Brautpaar im hinreißenden Spitzenkleid und in einem cremefarbenen Sakko überglücklich zusammen.

Ende 2023 krönten die Musikerin und der Sportler ihre Liebe bereits mit einer romantischen Verlobung. Überaus eindrucksvoll fiel damals Jorginhos Antrag aus: Vor einer Leuchtreklame mit einem großen Herzensmotiv und den einprägsamen Worten "Willst du mich heiraten?" ging der Fußballstar auf die Knie. Umgeben von Rosen, Kerzen und einem Violinisten, der die Szene musikalisch untermalte, gab Catherine ihrem Liebsten die ersehnte Antwort. Mit ihrer Hochzeit haben Catherine und Jorginho ihre Liebe nun auf eine ganz neue Ebene gehoben.

Catherine und Jorginho begannen, sich im Jahr 2019 zu daten – seither sind sie ein Herz und eine Seele. Die Liebe zu ihren Kindern verbindet das frischvermählte Paar auf außergewöhnliche Weise. Während Catherine ihre Tochter Ada aus der Beziehung mit Jude großzieht, hat Jorginho zwei Kinder, Victor und Alicia, aus seiner Ehe mit Natalia Leteri. Ihr gemeinsamer Sohn Jax kam schließlich im Jahr 2020 zur Welt und machte ihr Patchwork-Familienglück perfekt.

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding und Jorginho Frello

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding und ihr Partner Jorginho, Juni 2025

