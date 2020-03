Jude Laws (47) Ex-Freundin hat allen Grund zur Freude! Der Schauspieler und seine damalige Liebste Catherine Harding wurden 2015 Eltern einer kleinen Tochter – für den Hollywood-Star war es das fünfte Kind, für die Musikerin der erste Nachwuchs. Nach ihrer Trennung sind beide wieder mit neuen Partnern glücklich. Die The Voice-Teilnehmerin aus England krönt die Liebe mit ihrem Neuen jetzt sogar mit einem gemeinsamen Kind!

Das verkündete die Brünette zum britischen Muttertag am 22. März auf Instagram. "Vor fünf Jahren wurde meine wunderbare Tochter am Muttertag 2015 geboren. Und jetzt, in solch tragischen Zeiten und Schmerz in dieser Welt, wenn man realisiert, wie fragil das Leben sein kann, bin ich dankbar, mit dem starken Geschenk gesegnet zu sein. #ZweiteSchwangerschaft", freute sich die Beauty. Cat Cavelli, wie Catherines Künstlername lautet, postet dazu auch einen zuckersüßen Schnappschuss, auf dem ihre kleine Tochter ihren bereits deutlich sichtbaren Babybauch streichelt.

Obwohl Cat ihren neuen Partner nicht öffentlich zeigt, macht sie deutlich, wie er ihr Leben ins Positive gewandelt hat: Er habe sie nach einer jahrelangen Pause endlich wieder dazu inspiriert, selbst neue Songs zu schrieben, wie die Beauty im Daily Mail-Interview verraten hat.

Getty Images Jude Law, Schauspieler

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding, "The Voice"-Teilnehmerin und Ex von Jude Law

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding, Ex von Jude Law



