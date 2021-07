Na, was funkelt denn da an Catherine Hardings Hand? Gerade erst feuerte die Ex von Jude Law (48) ihren neuen Partner Jorginho bei der Fußball-EM an, die für den italienischen Kicker mit dem Titel endete. Zuvor hatte er mit FC Chelsea bereits die Champions League gewonnen. Krönte Jorginho seinen erfolgreichen Sommer nun etwa mit der Frage aller Fragen? Ein verdächtiges Schmuckstück deutet daraufhin, dass er Catherine einen Heiratsantrag gemacht haben könnte.

Nach der gewonnenen Europameisterschaft gönnen Jorginho und die Singer-Songwriterin sich aktuell eine Auszeit auf Mykonos. Von der griechischen Insel sendete Catherine ihren Fans nun Urlaubsgrüße. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte sie ein Foto von sich und ihrem 29-jährigen Partner. Während die Eltern eines Sohnes auf einem Roller durch die Gegend fahren, funkelt ein riesiger Diamantklunker an Catherines Hand, der ein Verlobungsring sein könnte.

Im März 2020 hatte die Britin ihre Beziehung zu dem Profifußballer öffentlich gemacht. Wollen sie ihre Beziehung nun auf die nächste Stufe heben? Dazu schweigen bisher sowohl die Musikerin als auch der Sportler. Catherine versah ihren Post lediglich mit den drei magischen Worten. Im Hintergrund spielte sie außerdem Pharrell Williams' Hit "Happy" ab.

Anzeige

Getty Images Jorginho nach dem gewonnenen EM-Finale im Juli 2021

Anzeige

Instagram / cat_cavelli_ Jorginho und Catherine Harding, Juni 2021

Anzeige

Instagram / cat_cavelli_ Catherine Harding bei der Fußball-Europameisterschaft 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de