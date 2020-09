Ist Henrik Stoltenberg mit dieser Aussage etwa zu weit gegangen? In der vergangenen Folge der beliebten Kuppelshow Love Island standen Melina Hoch, Marc Zimmermann, Aurelia Lamprecht und Co. vor der ersten großen Herausforderung: Die liebeshungrigen Islander mussten Geheimnisse vorlesen und diese anschließend einem Kandidaten zuordnen. Dabei wurde auch eine geheime Aussage von Henrik enthüllt – und die widerte nicht nur die "Love Island"-Girls, sondern auch etliche Zuschauer an!

"Mein Penis ist mein schönstes Körperteil, da er die perfekte Form und Größe hat", lautete Henriks Geheimnis – und dieser Spruch kam bei den "Love Island"-Girls so gar nicht gut an: "Diese Aussage geht überhaupt gar nicht", empörte sich Chiara. Doch auch die Zuschauer empfanden die Bemerkung offenbar als No-Go. "Henrik ist mit Abstand das Unsympathischste, was das Trash-TV zu bieten hat", meldete sich ein Nutzer auf Twitter und blieb mit dieser Meinung nicht alleine: "Peinlich, peinlicher, Henrik" oder auch "Protzig ohne Ende", lautete der Tenor in den sozialen Medien.

Auch prominente Stimmen äußerten sich bereits kritisch zum Verhalten des "Love Island"-Kandidaten: Pietro Lombardi (28) brachte in einem Instagram-Livestream mit Jana Ina Zarrella (43) zum Ausdruck. "Der Henrik ist ganz gefährlich", meinte er und betonte: "Ich pack den nicht. Jana Ina, ich kann das nicht vier Wochen lang. Da bekomme ich Gänsehaut." Er vermute, dass Henrik die Frauen auf der Liebesinsel verletzen werde.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat

RTLZWEI / Magdalena Possert Aurelia und Henrik, "Love Island"-Couple 2020

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, "Love Island"-Kandidat

