Jason Tartick und seine Kat feiern Debüt auf dem Red Carpet

Sie könnten wohl kaum glücklicher sein! Im vergangenen April hatte der einstige The Bachelorette-Star Jason Tartick seine Beziehung zu der TikTok-Bekanntheit Kat Stickler offiziell gemacht. Einen gemeinsamen Pärchenauftritt legten die beiden bislang aber noch nicht hin – bis jetzt: Us Weekly liegen jetzt Bilder vor, die die Turteltauben strahlend auf dem Red Carpet einer Veranstaltung in Miami zeigen. Dabei bewiesen Jason und Kat, dass sie auch modisch auf einer Wellenlänge sind: Während der TV-Star in einer olivfarbenen Wildlederjacke lässig für die Kameras posiert, grinst Kat in einem weißen Zweiteiler über beide Ohren.

Zuvor hielten sich Jason und Kat in Bezug auf ihre Liebe noch recht bedeckt. Hin und wieder wurden sie dennoch turtelnd erwischt – so auch auf dem Stagecoach-Festival. "Jason hielt mit Kat Händchen und führte sie vor die Bühne zu Post Malone (28). Sie hatte ein riesiges Lächeln im Gesicht und dann haben sie sich geküsst", offenbarte ein Insider im vergangenen Monat gegenüber dem Magazin und ergänzte außerdem: "Sie sahen wirklich süß zusammen aus."

Zuvor war der Hottie vier Jahre lang mit Kaitlyn Bristowe (38) durchs Leben gegangen. Die beiden hatten sogar Hochzeitspläne. Doch im August vergangenen Jahres verrieten die beiden TV-Bekanntheiten schließlich, dass ihre Verlobung geplatzt ist. "Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, unsere Verlobung zu beenden. [...] Wir sind dankbar für alle, die uns die Zeit und den Raum gegeben haben, diese lebensverändernde Entscheidung zu verarbeiten, denn es gibt viele Emotionen und Veränderungen zu bewältigen", hatten Jason und Kaitlyn auf ihren Instagram-Accounts erklärt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Tartick, TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / kaitlynbristowe Kaitlyn Bristowe und Jason Tartick im Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Outfits? Mega! Sie sehen toll aus! Na ja, ich bin nicht so begeistert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de