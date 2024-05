Bernard Hills (†) letzter TV-Auftritt rührt Fans zu Tränen

Am Sonntag wurde bekannt, dass der Titanic-Darsteller Bernard Hill im Alter von 79 Jahren verstorben ist. Auf wundersame Weise fand am selben Abend die Premiere seiner letzten Rolle im britischen Fernsehen statt. In "The Responder" spielte der Filmstar den Vater des Polizisten, um den sich die Serie dreht. Für seine Fans ist dieser Auftritt eine Möglichkeit, Abschied von ihm zu nehmen. "Es war ergreifend, Bernard am Tag seines Todes noch einmal bei 'The Responder' zu sehen", schreibt ein User auf X. Ein anderer Fan findet besonders das Zusammenspiel von ihm und dem Hauptdarsteller bewundernswert: "Eine perfektere Ehrung für Bernard Hill (✝79) hätte es nicht geben können. Brillante Szene mit Martin Freeman (52). Großartig geschrieben."

In Der Herr der Ringe hatte der Brite die Rolle des Königs Théoden verkörpert. Für seine Wegbegleiter aus der Trilogie war sein Tod eine schockierende Nachricht. Elijah Wood (43), der den Hobbit Frodo gespielt hatte, widmete ihm auf X rührende Worte: "Auf Wiedersehen unserem Freund, unserem König Bernard Hill. Wir werden dich nie vergessen." Auch Peter Jackson (62), der Regisseur der Filme, trauerte um seinen ehemaligen Kollegen. "Wir werden ihn als einen zutiefst loyalen und liebevollen Freund in Erinnerung behalten. [...] Unsere Herzen sind in dieser Zeit bei seiner Partnerin Alison und seinem Sohn Gabriel", veröffentlichte der Filmemacher auf Facebook.

Während seiner langen Karriere übernahm der Schauspieler häufig anspruchsvolle Rollen. Für seine Darbietung in "Boys from the Blackstuff" hatte er sich sogar über eine BAFTA-Nominierung freuen können. Auch in der Dramaserie "The Responder" konnte der Diplom-Schauspieler sein Talent beweisen. Die Serie gilt als eine der interessantesten neuen Shows im britischen Fernsehen und wurde im vergangenen Jahr sogar für sechs BAFTAs nominiert. Der Hauptdarsteller Martin Freeman gewann außerdem einen internationalen Emmy für seine Performance.

Getty Images Sean Astin, Bernard Hill, Elijah Wood und Andy Serkis, "Der Herr der Ringe"-Stars

Getty Images Martin Freeman, Schauspieler

