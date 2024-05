TV-Comeback: Frankie Muniz nach 24 Jahren kaum zu erkennen

"Malcolm Mittendrin" ist eine Serie, die in den 2000er-Jahren sehr beliebt war. Frankie Muniz (38) spielte dabei die Hauptrolle des hochbegabten Malcolms. Nachdem der Schauspieler seine Hollywood-Karriere auf Eis gesetzt hatte, um sich auf das Rennfahren zu konzentrieren, feierte er diesen März nach 24 Jahren sein TV-Comeback: Er war einer der Teilnehmer der australischen Version des Dschungelcamps. Daily Mail fällt auf: Der Star ist kaum wiederzuerkennen. Vor allem mit dem raspelkurzen Buzzcut, den er in der Show trug, wirkte Frankie deutlich erwachsener, als ihn wohl viele in Erinnerung haben.

Nicht nur Frankie feierte sein Comeback – kurz vor seinem Auftritt in der Show kündigte er gegenüber Pedestrian TV eine Neuauflage der Serie "Malcolm mittendrin" an: "Ich will nicht zu viel verraten, denn es ist noch nichts bestätigt, aber es ist so nah an der Realität dran wie nie zuvor." Es soll sogar die Originalbesetzung dabei sein. Der Schauspieler würde sich darauf freuen, in die Welt der Neuauflage einzutauchen und zu sehen, wo jeder der Protagonisten als Erwachsener sei. Die Möglichkeiten, wo jeder sein könne, seien wirklich endlos.

Gegenüber Daily Telegraph erklärte Frankie, dass er schon seit mehreren Jahren darum gebeten worden sei, im Dschungelcamp aufzutreten, bevor er dann schließlich zugesagt habe: "Es war immer etwas, das nicht in den Zeitplan passte, und die Serie wird nicht in den USA ausgestrahlt, also war ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was genau es war." Der Schauspieler brach die Show jedoch ab, weil er seine Familie vermisste.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Adam Bettcher/Getty Frankie Muniz bei der Starkey Hearing Foundation 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr Frankie Muniz erkannt? Ja, ich finde nicht, dass er sich sehr verändert hat. Nein, er hat sich total verändert! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de