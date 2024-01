Liebesdrama im TV: Georgia Harrison weint um ihren Ex!

Georgia Harrison ist den Tränen nah! In der britischen Version von Love Island trafen die TV-Bekanntheit und Kuppelshow-Urgestein Joshua Ritchie aufeinander. Der Hottie war bereits in der ersten Staffel, die im Jahr 2015 lief, zu sehen gewesen und erreichte dort sogar das Finale. Das Format läuft aktuell wieder und anfangs sah es danach aus, als könnte sich bei Georgia und Joshua etwas entwickeln – doch dann knutschte er mit Molly fremd: Georgia weint wegen des Kusses.

Nachdem Josh gestanden hatte, eine andere Frau geküsst zu haben und sie sogar weiter kennenlernen zu wollen, brach Georgia in Tränen aus. Die 29-Jährige wolle sich nun aus der Liaison zurückziehen und die beiden miteinander anbandeln lassen. Als Georgias guter Freund Theo Campbell die Szenen sah, verteidigte er sie via Instagram: "Ich hätte dich gar nicht erst mit ihm [Josh] zusammenkommen lassen. Keiner bringt meine kleine Georgia so zum Weinen." Laut Theo sei Georgia sowieso zu gut für Joshua.

Ganz im Gegensatz zu Georgia sind die Fans begeistert von der Romanze zwischen Joshua und Molly. "Josh und Molly passen zu 100 Prozent besser zusammen als er und Georgia!", schrieb ein Nutzer auf X und ein anderer stimmte zu: "Ich bin ganz für Molly und Josh!"

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, britischer Realitystar

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, Influencerin

Instagram / joshuaritchie1 Joshua Ritchie 2020

