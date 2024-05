Kevin Hart belächelt Tom Bradys Ehe-Aus mit Gisele Bündchen!

Traf Tom Brady (46) die falsche Entscheidung, als er und Gisele Bündchen (43) sich trennten? Kevin Hart (44) scheint dies zumindest so zu sehen. Berichten zufolge entschied sich der Football-Star gegen den Ruhestand, wie es das Model von ihm verlangt haben soll, und spielt derzeit eine letzte erfolglose Saison bei den Tampa Bay Buccaneers. Mit dieser Entscheidung zieht Kevin Tom nun bei dem Netflix-Special "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" vor Publikum auf. "Gisele hat dir ein Ultimatum gestellt. Sie sagte, du musst dich zurückziehen oder es ist vorbei", erklärt der Comedian und witzelt: "Aber wenn du die Chance hast, dass es 8-9 steht, musst du es tun.“

Doch damit noch nicht genug: Auch über Giseles neue Flamme Joaquim Valente (34) verliert der "Jumanji"-Star das ein oder andere Kommentar. Nach der Trennung von Tom im Jahr 2022 fand sie in ihrem Fitness-Coach Rückhalt – und einen neuen Partner. "Wisst ihr, wer auch mit ihrem Trainer gevögelt hat? Gisele, sie hat mit ihrem Karatetrainer geschlafen", lacht Kevin und fügt hinzu: "Tom, wie konntest du das nicht kommen sehen? Acht Karate-Stunden am Tag?" Der Quarterback, ganz der Profi, macht jedoch gute Miene zum bösen Spiel und erhebt trotz der Sticheleien sein Glas.

Ob die Witze Tom innerlich doch verletzt haben? Das Ehe-Aus nach 13 Jahren soll für Tom und Gisele sehr hart gewesen sein. "[Sie] ließen es so klingen, als hätten sie sich auseinandergelebt und ihre Trennung sei einvernehmlich gewesen, aber ihre Ehe war gegen Ende so schlecht, dass es wirklich beängstigend war", berichtete kürzlich ein Insider gegenüber dem OK Magazine. Mittlerweile soll der NFL-Star jedoch mit Gisele Frieden geschlossen und sich mit dem geteilten Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kids arrangiert haben.

