Streichelzoo? So groß wird Prinz Archies Geburtstagsparty

Prinz Archie (5) feiert heute seinen fünften Geburtstag. Zur Feier des Tages werden seine Eltern, Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) wohl keine Kosten und Mühen scheuen. Die Royal-Kommentatorin Ingrid Seward gewährt einen Einblick – so könnte seine Geburtstagsparty aussehen! "Da Archie keine Cousins in Kalifornien hat, wird er seine Schulfreunde einladen, möglicherweise die ganze Klasse", erklärt sie laut The Sun. Die Adelsexpertin erwartet eine Mottoparty, höchstwahrscheinlich rund um das Thema Superhelden. "Sie könnten ein thematisches Abenteuer im Garten veranstalten. Oder sie könnten exotische Tiere organisieren und einen gehobenen Streichelzoo für die Kinder einrichten. Mit Lamas, Miniaturponys, sprechenden Papageien oder zahmen Affen", meint Ingrid.

"Es wird ein vollständiges Verbot von Plastik geben und die Bitte, keine Plastikgeschenke mitzubringen. Die Gläser und Teller werden aus Bambus oder etwas Ähnlichem bestehen", ist sich die Adelsexpertin sicher. Um die Verpflegung der Kids wird sich wohl Meghan höchstpersönlich kümmern. Immerhin baut sie sich derzeit mit American Riviera Orchard eine Lifestyle-Marke auf, die rund um das Thema Essen kreist. Dazu soll die zweifache Mama eine leidenschaftliche Bäckerin sein. "Das Essen wird komplett glutenfrei sein, und es wird eine Geburtstagstorte passend zum Thema geben", meint Ingrid. Zu Archies viertem Geburtstag im vergangenen Jahr habe sich die einstige Schauspielerin dafür entschieden, ihrem Sohn einen Zitronenkuchen mit Früchten aus ihrem Garten zu backen.

Seine Großeltern oder den Rest seiner Familie wird der kleine Royal an seinem Ehrentag jedoch nicht zu Gesicht bekommen. Sein Vater und sein Onkel Prinz William (41) sind nach wie vor zerstritten – obwohl über eine mögliche Versöhnung im Laufe dieses Monats spekuliert wird. Mit einem Geschenk aus dem Vereinigten Königreich wird Archie allerdings rechnen können. "Königin Camilla (76) wird es ausgesucht haben", ist Ingrid sich sicher.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie in Windsor

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

