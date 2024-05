Cristiano Ronaldo teilt zum Muttertag süße Familienfotos!

In Portugal wird am 5. Mai der Muttertag gefeiert. Da lässt es sich auch ein Fußballstar wie Cristiano Ronaldo (39) nicht nehmen, den Mamas in seinem Leben zu danken. Auf Instagram teilt der Kicker gleich mehrere Familienbilder, die sicherlich die Herzen seiner Fans erwärmen. Während er sich auf einem Foto mit seiner Liebsten Georgina Rodríguez (30) und seinen Kindern beim Sonnenuntergang ablichten ließ, ist ein anderes eine Reise in die Vergangenheit. Der Schnappschuss zeigt den jungen Cristiano zusammen mit seiner Mama Maria. Auf einem dritten Foto drückt der portugiesische Nationalspieler seine Mutter herzlich und fest an sich. "Alles Gute zum Muttertag an die Besten der Welt", betitelt er die süßen Bilder.

Dass seine Mutter ihm sehr wichtig ist, bewies Cristiano erst vor wenigen Monaten. Denn an Silvester feierte Maria ihren Geburtstag. Seine Schwester teilte ein Video von der Feier im Netz, und darin ist zu sehen, wie der 39-Jährige Mama zu einem nagelneuen Auto führt. Um die Überraschung perfekt zu machen, war die Motorhaube des Flitzers mit einer großen Schleife geschmückt. Doch es handelte sich nicht etwa um irgendein Auto, sondern ein glänzender Porsche. "Wenn sie glücklich ist, dann, weil ihr Sohn sich an sie erinnert und nicht wegen des Wertes des Geschenks", kommentierte Schwester Katia den ergreifenden Moment.

Cristianos Partnerin Georgina ist sicherlich die zweitwichtigste Frau in seinem Leben. Bereits seit 2016 sind die beiden ein Paar und unzertrennlich. Zusammen konnten sie zwei Kinder auf der Welt willkommen heißen und der Sportler brachte noch drei weitere Kids mit in die Beziehung. Im vergangenen Jahr hatte das Model erzählt, dass sie sich sofort in Cristiano verliebt hatte. "Als ich ihn sah, war er so gut aussehend, dass es mir unangenehm war, ihn anzusehen. Sagen wir einfach, ich hatte Schmetterlinge im Bauch", hatte Georgina im Interview mit dem Magazin Sorbet ausgeplaudert.

Anzeige Anzeige

Instagram / cristiano Cristiano Ronaldo mit seiner Mutter Maria

Anzeige Anzeige

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez und Cristiano Ronaldo

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Cristiano Familienbilder im Netz teilt? Nicht gut, das hat da nichts verloren. Schön, ich würde gerne mehr davon sehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de