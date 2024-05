Im Koma: Alle Infos zu Heinz Hoenigs Gesundheitszustand

Heinz Hoenig (72) bereitet der Öffentlichkeit aktuell große Sorge. Aufgrund von Herzproblemen musste der Schauspieler per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden. Seitdem liegt der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat im künstlichen Koma und kämpft um sein Leben. "Heinz hat eine Entzündung im Körper, die sich auf die komplette Aorta ausgebreitet hat. Heinz hatte 2012 eine Herz-OP, in der er einen Stent gesetzt bekam. Jetzt, durch die bakterielle Entzündung, ist dieser beschädigt, Blut und Flüssigkeit sind aus dem Stent ausgetreten", erklärt seine Frau Annika Kärsten-Hoenig gegenüber Bild. Mehr Infos zu Heinz' Gesundheitszustand findet ihr im Promiflash-Video.



