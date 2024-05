So glamourös läuten Zendaya, J.Lo und Co. die Met Gala ein

Heute Nacht ist es so weit: Die diesjährige Met Gala findet statt! Unter dem Motto "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" werden die Stars und Sternchen sich auf den berühmten Stufen mal wieder von ihrer besten Seite präsentieren. Ganz vorne mit dabei sind in diesem Jahr Zendaya (27), Jennifer Lopez (54), Chris Hemsworth (40) und Bad Bunny (30). Die vier sind die Co-Hosts für dieses Jahr und genießen damit einen ganz besonderen Status – somit dürfen sie auch am Vorabend bei dem Pre-Met-Gala-Dinner von Anna Wintour (74) das Event einläuten. Hierfür strahlt Zendaya in einem weißen Strickkleid in Midi-Länge. Der tiefe Rückenausschnitt mit Schmetterlingen und Blumenapplikationen machen den Look besonders.

Auch Jennifer legt einen glamourösen Auftritt hin in einem langen Kleid aus Samt. Das schlichte schwarze Teil ist geschmückt mit hellen Edelsteinen und hat einen besonderen Ausschnitt. Dazu kombiniert die "Hustlers"-Darstellerin einen langen Mantel und auffällige Ohrringe. Für Chris ist die Rolle eine ganz besondere – immerhin ist er erstmals überhaupt bei dem Mega-Event dabei. Begleitet wird er von seiner Ehefrau Elsa Pataky (47). Der Marvel-Star trägt Schwarz von Kopf bis Fuß, fällt jedoch durch die schimmernden Details seines Jacketts und sein glänzendes Seidenhemd dennoch auf. Sein Kollege Bad Bunny hingegen wählt einen ganz schlichten Look mit langem Mantel und Baseballcap. Nur das schneeweiße Oberteil des Musikers sticht hervor.

Die Herangehensweise der Stars an diese große Ehre könnte nicht unterschiedlicher sein. Zendaya plauderte bereits aus, sehr nervös zu sein. "Die Stufen hinaufzugehen ist sehr einschüchternd. Ich war seit vier oder fünf Jahren nicht mehr dort, das wird also mein erstes Mal seit einer ganzen Weile", gestand die "Challengers"-Darstellerin kürzlich in der Talkshow "Live with Kelly and Mark". J.Lo hingegen bleibt ganz locker – selbst in puncto Outfit entscheidet die Sängerin alles in letzter Sekunde.

Action Press Zendaya bei Anna Wintours Pre-Met Gala Dinner

ActionPress / BACKGRID Jennifer Lopez bei Anna Wintours Pre-Met Gala Dinner

Action Press Chris Hemsworth bei Anna Wintours Pre-Met Gala Dinner

ActionPress / BACKGRID Bad Bunny bei Anna Wintours Pre-Met Gala Dinner

