Deshalb trennten sich "Love Island"-Star Anton und Georgia!

Anton Danyluk spricht Klartext! Mitte April wurde publik, dass er und seine damalige Freundin Georgia Harrison nun getrennte Wege gehen. Über die Gründe des Beziehungsendes wurde bisher nur gemunkelt, doch jetzt bringt der Reality-TV-Star Licht ins Dunkel. Im Podcast "What's the Crack?" spricht er mit seiner Mutter Sherrie über die Trennung. "In der Presse sagte eine Quelle, dass die Entfernung das Problem war, jetzt waren wir jede zweite Woche in London, also glaube ich nicht, dass die Entfernung das Problem war", erklärte Anton und verriet den eigentlichen Grund für das Liebes-Aus: "Ich glaube einfach nicht, dass der romantische Funke wirklich übergesprungen ist. Wir haben es beide versucht. Manchmal war es da, aber einfach nicht genug, um eine Beziehung zu führen."

Seine Mutter Sherrie unterstützt ihn in der Ansicht und fügt hinzu: "Ihr habt euch ziemlich oft gesehen, aber da ich deine Mutter bin, wusste ich, dass es eigentlich nur eine richtig gute Freundschaft war." Während die Mutter des Realitystars davon spricht, dass zwischen dem einstigen Paar "das Feuer nie wirklich entfacht wurde" und "man sehen konnte, dass es für Georgia nie wirklich da war", nahm Anton seine Ex-Freundin in Schutz und betonte, dass sie es wirklich versucht habe.

Auch Georgias Verhalten nach der Trennung weist nicht gerade darauf hin, dass sie das Liebes-Aus mit ihrem Ex-Freund so einfach wegsteckt. Erst rund zwei Wochen nach dem Beziehungsende wurde die britische TV-Bekanntheit erstmals öffentlich gesichtet. Auf den zu dem Zeitpunkt entstandenen Paparazzi-Bildern wirkt die Beauty abwesend und niedergeschlagen. Bisher hat sich Georgia weder offiziell zur Trennung noch zu den Beweggründen für diese geäußert.

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison und Anton Danyluk, "Love Island"-Stars

Instagram / georgialouiseharrison Georgia Harrison, britischer Realitystar

