"Verschlimmert": So steht es um Heinz Hoenigs Gesundheit

Der Gesundheitszustand Heinz Hoenig (72) ist weiterhin kritisch! Seit vergangener Woche liegt der Schauspieler in einem Krankenhaus im Koma. Erst hieß es, dass er dort auf eine überlebenswichtige Herz-OP warte, doch mittlerweile sind weitere gesundheitliche Probleme hinzugekommen. Heinz brauche neben der lebensrettenden Operation am Herzen eine neue Aorta. Zusätzlich soll er ein Loch in der Speiseröhre haben. Bei "Punkt 6" gibt seine Frau Annika Kärsten-Hoenig nun ein besorgniserregendes Update zum Gesundheitszustand des "Das Boot"-Darstellers: "Also es hat sich noch mal verschlimmert, die Situation."

Der Frau des Schauspielers fällt es sichtlich schwer, diese Worte auszusprechen. Unter Tränen berichtet sie weiter: "Wenn mein Mann dann operiert werden kann, dann ist die Überlebenschance dieser Operation sehr gering." Doch auch bei erfolgreichem Ablauf des Eingriffs stünden Heinz und seiner Annika schwierige Monate bevor: "Wenn er diese Operation übersteht, dann bedeutet es, dass er mindestens neun Monate lang nichts essen und nichts trinken kann und künstlich ernährt werden muss."

Annika bangt derzeit jeden Tag um das Leben ihres geliebten Mannes. Tagtäglich steht sie am Krankenbett des 72-Jährigen und unterstützt den Schauspieler mit all ihrer Kraft. Obwohl Heinz derzeit im künstlichen Koma liegt, vermute die 39-Jährige, dass Heinz ihre Anwesenheit spüre. "Gestern bin ich zu ihm ins Zimmer gekommen und sagte: 'Deine Anni ist da. Kannst du mich hören?' Ich hatte den Eindruck, dass er da kurz die Augen öffnete und sogar nickte. Ob das bewusst oder unbewusst passierte, kann ich nicht sagen", verriet sie im Interview mit Bild.

Ot,Ibrahim Heinz Hoenig mit seiner Frau Annika, September 2021

Instagram / anni.ka_hoenig Heinz Hoenig und Annika Kärsten-Hoenig

