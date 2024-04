"Love Island"-Jenny bereut die Beziehung mit ihrem Ex Luca!

Jenny Graßl (23) erinnert sich offenbar nicht gerne an ihre Beziehung mit Luca Müller zurück. Die Hotelfachfrau und der Ulmer haben im vergangenen Jahr Love Island gewonnen. Doch nur wenige Monate nach dem Finale war bei ihnen schon wieder alles aus und vorbei. In ihrer Instagram-Story verrät die Bayerin nun, dass sie die Beziehung sogar bereut: "Ich dachte, er fühlt genauso wie ich, aber dem war so nicht." Sie findet, dass man nie in einer Beziehung sein sollte, in der einer immer mehr gibt als der andere. "Oder in der einer liebt und der andere gar nicht. Das war bei ihm so", fügt Jenny hinzu.

Luca will sich das offenbar nicht gefallen lassen und holt zum Gegenschlag aus. "Interessant, dass du so denkst. Es ist bemerkenswert, wie du dich selbst als Opfer darstellst, obwohl du genauso Teil des Problems warst", schreibt der Bayer in seiner Story. Es sei lächerlich, wie sie versuche, ihre eigenen Fehler zu vertuschen und die Schuld auf ihn abzuwälzen. "Aber gut, jeder hat seine Art zu lernen. Hoffentlich erkennst du in Zukunft deine eigenen Fehler und übernimmst Verantwortung dafür", meint der ehemalige Kuppelshow-Teilnehmer.

Jenny verriet bereits, dass Luca den Schlussstrich gezogen hatte. Sie sei sehr überrascht gewesen, da sie dachte, dass bei ihnen alles gut sei. Er selbst erklärte dazu vor wenigen Wochen: "Wie das Leben so ist: Manchmal passt es oder es passt nicht. Man darf nicht vergessen, dass man in einer Blase war und das echte Leben noch mal was anderes ist."

RTL II Jenny bei "Love Island" 2023

Instagram / _jenny_2000_ Luca und Jenny im November 2023

