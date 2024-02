Kurz nach Trennung: "Love Island"-Laura ist wieder verliebt

Laura ist offenbar wieder glücklich! Die Kölnerin hatte sich in der vergangenen Love Island-Staffel in Leon verliebt. Die beiden schafften es sogar bis ins Finale und belegten dort den zweiten Platz. Doch ihre Beziehung war nicht von langer Dauer. Im Dezember gab das Paar die Trennung bekannt. Laura scheint mittlerweile allerdings keine Trübsal mehr zu blasen: Sie hat offenbar einen neuen Freund!

Auf Instagram teilte die 23-Jährige ein Foto, auf dem sie in den Armen eines Unbekannten liegt und sichtlich glücklich wirkt. Beide haben ein strahlendes Lächeln im Gesicht – denn sie sind offenbar Hals über Kopf ineinander verliebt. Das wird auch bei einem Blick in die Kommentare deutlich. Lauras "Love Island"-Kollegin Vanessa (24) schwärmte: "Traumpaar." Eine weitere Userin kommentierte: "Oh schön, wie mich das freut. Viel Glück euch beiden." Laura bedankte sich dafür jeweils herzlich.

Dass Laura die Trennung von Leon gut weggesteckt hat, machte sie bereits im Januar deutlich: "Die Trennung an sich war tatsächlich nicht besonders hart für mich, da ich mein festes Leben habe und er kein Bestandteil davon war und auch kein Teil davon sein wollte." Daher habe sie sich danach auch nicht besonders ablenken müssen, sondern hätte ganz normal ihren Alltag gelebt.

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island" 2023

Instagram / lori.g14 Laura, "Love Island"-Kandidatin

RTL II / Magdalena Possert Laura, "Love Island"-Kandidatin 2023

