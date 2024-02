"Love Island"-Star Dominik Winter und Lara haben geheiratet!

Sie haben Ja gesagt! Im Jahr 2021 nahm Dominik Winter an dem Dating-Format Love Island teil. Seine große Liebe fand er jedoch nicht unter den anderen Teilnehmern, sondern dank eines Grußvideos, das Mitkandidatin Jennifer Degenhart erhielt. Als er Lara auf dem Bildschirm sah, war es um ihn geschehen. Nachdem sich die beiden im vergangenen Mai verlobt hatten, wagten sie nun den nächsten Schritt. Dominik und Lara haben geheiratet!

Das gibt die Influencerin via Instagram bekannt. In ihrer Story gewährt Lara einige Einblicke von ihrem großen Tag. Unter anderem teilt die Bielefelderin ein Foto vom Hochzeitstanz, bei dem sie und Dominik sich leidenschaftlich küssen. Dabei strahlt die Braut in einem traumhaften enganliegenden Kleid mit Rückenausschnitt.

Via Social Media gibt das Paar regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Dabei machen die beiden auch immer wieder öffentliche Liebeserklärungen. "Danke, dass du der Grund dafür bist, dass ich wieder an das Gute im Menschen glaube", schrieb Lara beispielsweise unter einem Post.

Instagram / misslaram Lara-Marie Zielke und Dominik Winter auf ihrer Hochzeit, 2024

Instagram / dominik.wntr Lara-Marie Zielke und Dominik Winter im November 2021

