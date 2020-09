YouTube-Star Ava Louise trauert um ihren besten Freund – der 17-jährige Beauty-Influencer Ethan Peters ist am Wochenende ganz überraschend verstorben. Die Todesursache wurde bislang noch nicht geklärt beziehungsweise veröffentlicht. Ava bestätigte die tragische News via Social Media, Ethan sei einer ihrer allerbesten Freunde gewesen und sie könne es einfach nicht fassen. In ihrem Statement macht sich die Blondine aber auch selbst Vorwürfe.

Wie sie auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gab, telefonierten Ava und Ethan am Abend vor seinem Tod noch per Videotelefonie, doch das Netz-Sternchen hatte nicht viel Zeit für seinen Vertrauten. "Wir hatten gestern Abend unseren letzten FaceTime-Anruf und es tut mir so leid, dass ich ihn vorzeitig abgebrochen habe. Ich kann kaum atmen. Dies ist der schlimmste Schmerz, den ich jemals gefühlt habe", heißt es in ihrem Statement, das sie mit einem gemeinsamen Foto mit dem Verstorbenen veröffentlicht hat.

Ethan sei für sie wie ein Bruder gewesen, erklärte Ava weiter: "Seine großartigen Eltern waren als Eltern für mich da, als meine eigenen es nicht waren." Weiter plädierte sie dafür, dass man seinen Liebsten nun Ruhe und Zeit zum Trauern geben solle.

Instagram / avalouiise Netz-Star Ava Louise

Instagram / ethanisupreme Ethan Peters, Drag-Star

