Erst ein paar Wochen ist der schlimme Unfall von Katie Price (42) her: Als das It-Girl angetrunken von einer Mauer gesprungen war, hatte sie sich beide Füße gebrochen, weil sie die Höhe unterschätzt hatte. Das Unglück passierte während eines Türkei-Urlaubs mit ihrem neuen Freund, dem ehemaligen Love Island-UK-Star Carl Woods. Jetzt will Katie ihre Liebe auf dem roten Teppich zeigen. Es ist das erste Mal, dass Katie mit ihrem Rollstuhl in der Öffentlichkeit auftritt.

In einem Interview mit The Sun sagte das Ex-Model, sie hatte befürchtet, nie wieder gehen zu können, denn der Schmerz bei dem Sturz sei unglaublich schrecklich gewesen. Wegen des Unfalltraumas sei sie jetzt in Behandlung in einer Londoner Klinik. Trotzdem möchte sie ihren neuen Freund bei dem zehnjährigen Jubiläum des Clubs "Shaka Zulu" in London am Donnerstag vorstellen. Sie wird dort das erste Mal in ihrem Rollstuhl auf dem roten Teppich sein. Auf ihrem Youtube-Channel erzählte die TV-Präsenz, dass ihr ein pinkfarbener Custom-Scooter geschenkt wurde. Außerdem habe die Britin noch einen Luxus-Rollstuhl zu Hause, der mit 6.000 Swarovski-Kristallen besetzt sei, den sie für das Event kommende Woche auswählen könnte.

Die 42-Jährige hält das Event für den perfekten Zeitpunkt, um ihre Liebe der Öffentlichkeit zu präsentieren, denn Katie soll total verknallt in ihren elf Jahre jüngeren Freund sein, mit dem sie seit Juni zusammen ist. Seit dem gemeinsamen Urlaub kursieren sogar bereits Gerüchte um eine heimliche Verlobung der beiden Reality-TV-Stars. Ob sie sich dazu auf der Jubiläumsfeier am Donnerstag in London äußern werden, bleibt offen.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Tochter Bunny und ihrem Sohn Jett

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Partner Carl im Krankenhaus, August 2020

Instagram / katieprice Katie Price im Urlaub

