Katie Price zeigt das Ergebnis ihres Brazilian Butt Lift

Katie Price (47) hat kürzlich am Strand von Ibiza ihre neueste Schönheits-OP zur Schau gestellt. Die Reality-TV-Persönlichkeit war in einem knappen Bikini unterwegs und zeigte dabei selbstbewusst das Ergebnis eines Brazilian Butt Lift (BBL). Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, spazierte die TV-Ikone am Strand entlang und zeigte, was sie hat. Zuvor hatte Katie im Podcast von Katherine Ryan (41) zugegeben, dass diese Operation, bei der eigenes Körperfett in das Gesäß injiziert wird, die schmerzhafteste in ihrer langen Laufbahn war und sie das Ergebnis nicht wirklich mag.

Katie hat im Laufe der Jahre unzählige kosmetische Eingriffe vornehmen lassen, darunter 16 Brustvergrößerungen und mehrere Facelifts. Trotz der schmerzhaften Folgen hat sie kürzlich auf Instagram verraten, dass sie erneut einen Eingriff vornehmen ließ, um ihrem Po den letzten Schliff zu verpassen. Laut eigenen Angaben fühlt sie sich oft unzufrieden mit ihrem Aussehen und hat eine ausgeprägte Leidenschaft für Schönheitschirurgie. Doch auch ihre Gewichtsabnahme, die sie mit früheren gesundheitlichen Problemen erklärt, sorgt derzeit für Gesprächsstoff.

Neben den Beauty-OPs sorgte Katie zuletzt auch mit ihrer Familienplanung für Aufsehen. In Paul C. Brunsons Podcast "We Need To Talk" erzählte die Moderatorin offen von ihrem großen Wunsch nach einem weiteren Baby. Die Mutter von fünf Kindern berichtete, dass sie bereits Eizellspenderinnen gefunden habe, die ihr ähnlich sehen. "Ich habe Spender-Eizellen, ich habe sie letztes Jahr bekommen", erklärte Katie damals und ergänzte: "Ich habe alles vorbereitet und kann es machen, wann immer ich will." Beim Auswahlprozess sei vor allem darauf geachtet worden, dass Haar- und Augenfarbe sowie der ethnische Hintergrund passen. Ihren Angaben zufolge habe sie italienisches und spanisches Blut in sich, was sie unbedingt weitergeben wolle.

Instagram / katieprice Katie Price im September 2024