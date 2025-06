Spicy Outfit: Katie Price riskiert Festnahme in Dubai

Katie Price (47) hat mit einem gewagten Outfit während ihres Dubai-Urlaubs für Aufsehen gesorgt. Die Reality-Ikone präsentierte sich in einem durchsichtigen weißen Häkelkleid, das kaum etwas der Fantasie überließ. Katie posierte für Selfies, die sie anschließend stolz auf ihren Social-Media-Kanälen, darunter Facebook, veröffentlichte. Doch die Reaktionen ihrer Follower fielen teils heftig aus. Viele warfen ihr vor, die strengen Kleidervorschriften des Emirats zu missachten, und warnten sie vor möglichen Konsequenzen wie einer Festnahme.

Das Outfit sorgte für zahlreiche kritische Kommentare. Ein User schrieb sarkastisch: "Ich dachte, in Dubai herrschen strenge Vorschriften, was Kleidung angeht. Da habe ich wohl falsch gedacht!" Andere Follower wurden noch direkter und bezeichneten Katies Look als "unangemessen" und "respektlos". In den sozialen Medien wird spekuliert, ob es tatsächlich zu rechtlichen Problemen kommen könnte, sollte Katie in einer derart freizügigen Garderobe in der Öffentlichkeit erscheinen.

Die Mutter von fünf Kindern ist bekannt dafür, gerne im Rampenlicht zu stehen und keine Angst vor Schönheitsoperationen oder gewagten Looks zu haben. Doch nicht immer verliefen ihre Eingriffe reibungslos. Im "What's My Age Again?"-Podcast gestand Katie vor Kurzem, dass ein Brazilian Butt Lift – bei dem Eigenfett in das Gesäß injiziert wird – ihre größte OP-Reue sei. Diese in der Türkei durchgeführte Prozedur habe nicht nur zu immensen Schmerzen geführt, sondern sich auch optisch als Fehlentscheidung erwiesen. Trotz dieser Erfahrungen bleibt Katie ihrer Vorliebe für kosmetische Eingriffe treu.

