Nach Insolvenz-Drama: Katie Price bekommt keine Wohnung mehr

Beauty-Queen und Ex-Playboy-Model Katie Price (47) hat in ihrem Podcast offenbart, wie schwierig es für sie ist, nach ihren mehrfachen Insolvenzverfahren eine Mietwohnung zu finden. Trotz guter Einnahmen, die sie mittlerweile wieder erzielt, behauptet der Reality-TV-Star, von Vermietern abgestraft zu werden. "Es spielt keine Rolle, wie viel Geld ich verdiene. Sobald du diesen Makel hast, bleibt er an deinem Namen haften", erklärte Katie, die zuweilen mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte, in "The Katie Price Show". Sie schilderte, dass Eigentümer oft Interesse zeigen, aber dann plötzlich absagen. "Das ist so diskriminierend", beschwerte sie sich. Nach der Zwangsversteigerung ihres bekannten "Mucky Mansions" konnte sie nun ein Haus für 4.450 Euro im Monat in der ländlichen Region von Sussex mieten.

In den letzten Jahren durchlebte die fünfache Mutter Katie, die nach wie vor einen Kinderwunsch hegt, eine turbulente Zeit. Die 47-Jährige wurde erstmals 2019 und erneut 2024 für bankrott erklärt, hauptsächlich aufgrund eines hohen Steuerrückstands. Auch wenn sie aus ihren Insolvenzverfahren mittlerweile entlassen wurde, bleibt der Weg zu einem konventionellen Kredit oder einer Hypothek laut The Sun schwierig. "Ich könnte sogar die Miete im Voraus zahlen, aber mein Name allein schreckt viele ab", behauptete Katie weiter. Neben ihren finanziellen Kämpfen steht sie aber weiterhin im Rampenlicht, sowohl durch ihre TV- und Musical-Auftritte als auch durch ihren beliebten Podcast, in dem sie regelmäßig tiefe Einblicke in ihr Leben gibt.

Während Katie selbst mit Herausforderungen kämpft, hat ihre Tochter Princess Andre (17), die bald 18 Jahre alt wird, große Pläne. Die angehende Influencerin hat kürzlich lukrative Werbeverträge unter anderem mit PrettyLittleThing und Superdrug abgeschlossen. Außerdem startet sie ihre eigene Schmuckkollektion. Princess verfolgt, ähnlich wie ihre berühmte Mutter, den Einstieg ins Rampenlicht, hat aber auch klare Vorstellungen von ihrer Karriere. Eine neue TV-Show auf ITV soll ihre Anfänge im Modegeschäft und Einblicke in ihr Zuhause zeigen. Laut Insidern ist vor allem sie das Gesicht der Show, wobei Katie und ihr Ex-Mann Peter Andre wohl nur kurze Auftritte haben sollen.

Getty Images Katie Price, TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price und Princess Andre im November 2023

