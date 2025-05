Katie Price hofft auf eine Versöhnung mit Ex Peter Andre

Katie Price (46), einst bekannt als Model und Reality-TV-Star, hat ihre Hoffnung ausgedrückt, sich nach 16 Jahren Funkstille wieder mit ihrem Ex-Mann Peter Andre (52) zu versöhnen. Das verriet die TV-Persönlichkeit in Paul C. Brunsons Podcast "We Need To Talk". Die beiden lernten sich 2004 in der britischen Ausgabe von "Ich bin ein Star... Holt mich hier raus!" kennen und verliebten sich vor laufenden Kameras. Ein Jahr später folgte die Hochzeit, und sie bekamen zwei Kinder, Junior und Princess. Doch 2009 zerbrach die Ehe, begleitet von schmerzhaften Gerüchten und Vorwürfen. Besonders pikant: Peter soll fälschlicherweise geglaubt haben, Katie habe ihn mit ihrem Dressurreiter betrogen – ein Vorwurf, den sie erneut vehement zurückwies.

Im Gespräch gewährte Katie weitere Einblicke in ihre Gefühlswelt und machte deutlich, dass die Trennung für sie damals nie eine freiwillige Entscheidung war: "Es war nie meine Entscheidung, ich wollte die Ehe retten", erklärte sie. Besonders der Umgang mit den gemeinsamen Kindern, der damals nur über Anwälte geregelt wurde, habe zu zusätzlichen Spannungen geführt, wie Katie weiter verriet. Rückblickend betonte sie aber auch, dass sie Peter weiterhin respektiere und es bedauere, dass sie nie die Gelegenheit hatten, persönlich über alles zu sprechen. Heute zeigt sie sich offen für einen Dialog – und fügte hinzu: "Es würde Funken sprühen zwischen uns."

Die Beziehungsgeschichte von Katie und Peter hat Fans damals wie heute bewegt, denn ihre Liebesgeschichte war einzigartig im englischen Fernsehen. Die beiden teilten viele schöne Momente, aber ihre Ehe war offensichtlich auch von Eifersucht und Streit geprägt. Nach der Trennung entfremdeten sich die einstigen Partner zunehmend, und Katie zeigte sich in der Vergangenheit immer wieder traurig über das Schweigen zwischen ihnen. "Niemand war mir je so nah wie Pete", sagte sie und erinnerte sich an die gemeinsamen Erlebnisse im Dschungel. Heute wünscht sich die TV-Persönlichkeit, nach vorn blicken und vor allem im Interesse ihrer Kinder eine bessere Basis für den gemeinsamen Umgang finden zu können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Andre und Katie Price nach dem London Marathon im April 2009

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige