Princess Andre will Mama Katie Price nicht in ihrer Show

Katie Price (46)' älteste Tochter Princess Andre (17) sorgt mit ihrer ersten eigenen TV-Show für Aufsehen – doch die berühmte Mutter wird in der Serie nicht zu sehen sein. Stattdessen hat sich die 17-Jährige entschieden, ihren Fokus auf ihr Arbeits- und Privatleben zu legen, ohne ihre Mutter einzubeziehen. Einem Insider zufolge, der mit MailOnline sprach, ist die Entscheidung gefallen und von den Produzenten der Show abgesegnet. "Princess liebt ihre Mutter, doch die Sendung soll einen authentischen und unverfälschten Blick auf ihr Leben bieten", so die Quelle. Statt Katie werden jedoch ihr Vater Peter Andre (52), dessen Frau Emily und ihr älterer Bruder Junior in dem neuen Projekt auf ITV zu sehen sein.

Die Serie wird die Kamera auf Princess' Alltag richten, während sie sich auf ihren 18. Geburtstag vorbereitet und gleichzeitig ihre Karriere als Influencerin weiter vorantreibt. Die Teenagerin hat sich in den letzten Jahren als Botschafterin für bekannte Marken wie "Superdrug" und "Morphe" einen Namen gemacht. Die Dreharbeiten begleiten sie unter anderem bei Events und ihrem Job bei Fashion- und Schmuckunternehmen. Zuletzt sorgte Princess auch mit einem glamourösen Auftritt auf der Premiere des neuen "Mission: Impossible"-Films in London für Schlagzeilen. Vor Kurzem hat sie außerdem ihren Führerschein bestanden – ein weiterer Meilenstein in einem für sie aufregenden Jahr.

Princess' Entscheidung, ihre Mutter aus der Show auszuschließen, unterstreicht ihre Ambitionen, eigenständig wahrgenommen zu werden. Bereits in jungen Jahren wuchs sie mit der Welt des Reality-TVs auf, da sowohl Katie als auch Peter jahrelang mit ihren eigenen Formaten erfolgreich waren. Nun möchte Princess' ihren eigenen Weg gehen – inspiriert von, aber unabhängig von ihren Eltern. Ihr Vater Peter, der nach der Trennung von Katie die gemeinsamen Kinder Junior und Princess zusammen mit seiner Frau Emily großzog, unterstützt sie dabei voll und ganz. Auch Katie selbst hat sich in der Vergangenheit positiv über die Verbindung zu ihrer Tochter geäußert, obwohl sie kürzlich auch die Herausforderungen des Co-Parentings angesprochen hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily MacDonagh, Junior Savva Andre, Princess Andre und Peter Andre im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / officialprincess_andre Princess Andre im August 2024

Anzeige Anzeige