Trotz Insolvenz: Katie Price feiert ausgelassen auf Ibiza

Katie Price (47), einst Model und nun Reality-TV-Star, genießt derzeit eine extravagante Auszeit auf der Partyinsel Ibiza. Zusammen mit anderen Prominenten wie Chloe Ferry (29) und Abbie Holborn (27) von Geordie Shore feierte die fünffache Mutter in angesagten Locations wie dem Pacha und dem Ocean Beach. Unter anderem teilte sie eine private Booth mit Wayne Lineker und schuf dabei eindrucksvolle Fotos für ihr Instagram-Profil. Bei einem humorvollen Moment mit Chloe scherzte Katie sogar über ihre finanziellen Schwierigkeiten, indem sie sagte: "Wir kamen, um zu glänzen! Oh mein Gott, diese Spaghetti haben mich fast wieder bankrott gemacht!"

Hintergrund ihrer Worte ist folgender: Katie wurde bereits zweimal für bankrott erklärt. Zwar lässt sich das It-Girl nichts anmerken, seine Fans sorgen sich aber trotzdem. Einige kommentierten, dass Katie "krank aussehe" und schlugen vor, dass sie sich professionelle Hilfe suche oder sich mehr Ruhe gönne. Andere hingegen verteidigten sie und lobten ihre fröhliche Art: "Katie ist glücklich, lasst sie ihren Sommer genießen."

Für die Mutter von fünf Kindern sind extravagante Reisen und opulente Nächte nichts Ungewöhnliches, doch es bleibt abzuwarten, wie sie nach der Rückkehr in den Alltag für ihre Finanzen sorgen wird. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" verriet sie jüngst, wie schwer sich ihre Insolvenz in ihrem Leben bemerkbar mache: Katie habe Probleme, ein Zuhause zu finden. Grund dafür sei ihr Ruf, der ihr einige Absagen einbrachte: "Ich könnte sogar die Miete im Voraus zahlen, aber mein Name allein schreckt viele ab."

Instagram / katieprice Katie Price, Realitystar

Instagram / katieprice Katie Price und Wayne Lineker, Juni 2025

