Peter Andre teilt schweren Abschied von kranker Mutter

Peter Andre (52) hat einen besonders emotionalen Moment mit seinen Fans geteilt, als er sich von seiner 89-jährigen Mutter verabschiedete, bevor er zurück nach Großbritannien flog. Der Sänger postete ein Video auf Instagram, in dem seine Mutter liebevoll sein Gesicht berührt und Worte murmelt. In dem Post erklärte Peter, wie wichtig diese Zeit für ihn sei: "Ich bin mir nicht sicher, was Mum sagt, aber Worte sind nicht immer nötig." Peters Mutter Thea wohnt in Australien und kämpft seit mehreren Jahren mit Parkinson und Alzheimer, was für Peter eine emotionale Belastung darstellt.

In Australien befand sich der Reality-Star aus beruflichen Gründen, unter anderem, um seinen neuen Film "Jafaican" zu promoten, in dem er die Hauptrolle eines Betrügers spielt. Dennoch nutzte Peter jede freie Minute, um seine Familie zu besuchen. Das Verlassen seines Zuhauses in Großbritannien bereitete ihm jedoch ebenfalls gemischte Gefühle: Einerseits freute er sich auf die Begegnung mit seiner Mutter, andererseits vermisste er seine Frau und Kinder, wie er in seiner Kolumne für OK! offen zugab. Familie ist ein zentrales Thema in Peters Leben, der aus zwei Ehen fünf Kinder hat.

Bereits in der Vergangenheit sprach Peter offen über die Schwierigkeiten, mit der Krankheit seiner Mutter umzugehen. In einem früheren Beitrag auf Instagram zeigte er seine Wertschätzung für jeden Moment, den er mit seiner Mutter verbringen kann. "Es wird immer schwieriger, dich so zu sehen", schrieb der Sänger damals. Trotzdem versucht er, positiv zu bleiben und das Beste aus der gemeinsamen Zeit zu machen. Thea scheint eine wichtige Stütze in Peters Leben gewesen zu sein, und seine enge Bindung zu seinen Eltern zeigt eine sanfte Seite des Künstlers, der neben seiner Karriere als Popstar auch durch sein Familienbewusstsein hervorsticht.

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Arabella Rose Kushner im Juni 2024

Getty Images Peter Andre, Sänger

