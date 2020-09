Elizabeth Gillies (27) hat "Ja" gesagt! Die Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rollen in TV-Shows wie "Victorious" und "Dynasty" große Bekanntheit erlangte, spricht selten über ihr Privatleben. Umso überraschender ist nun die Nachricht: Seit sechs Jahren datet die US-Amerikanerin den zwanzig Jahre älteren Komponisten Michael Corcoran – aber nicht nur das: Der Serienstar hat den Musiker im August sogar geheiratet!

Wie Liz in einem Interview mit der Vogue verrät, sollte ihre Hochzeit eigentlich am 25. April stattfinden. Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage war das leider nicht möglich. Stattdessen fand die Trauung der beiden knapp drei Monate später, am 8. August, statt. Während einer intimen Gartenzeremonie mit lediglich zehn Gästen gab sich das Paar das Jawort. "Ich bin sehr glücklich darüber, wie unsere Hochzeit ablief. Denn letztendlich kommt es nur auf dich und die Person an, die du liebst. Der Rest spielt keine Rolle", schwärmt die frischverheiratete 27-Jährige.

"Als wir das Eheversprechen austauschten, wurde mir erst bewusst, dass [...] wir es tatsächlich geschafft haben. Wir sind so glücklich", erinnert sich Liz. Besonders schön sei für sie gewesen, dass ihr Vater derjenige war, der sie und Michael zu Mann und Frau machte – und ihr Hund Bubba als Ringträger fungierte.

Liz Gillies und ihr Verlobter im August 2020

Michael Corcoran bei den Film And Television Awards in Beverly Hills im Mai 2012

Liz Gillies bei einer Pre-Emmy-Party in West Hollywood im September 2017

